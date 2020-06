UN-Chef äußert Hoffnung auf Wiederaufnahme innerkoreanischen Dialogs

Photo : KBS News

Im Hinblick auf die Kritik Nordkoreas an Flugblättern aus Südkorea hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres seine Hoffnung auf die Wiederaufnahme des innerkoreanischen Dialogs geäußert.Der US-amerikanische Auslandsdienst Voice of America (VOA) berichtete, Guterres habe stets die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen beiden Koreas unterstützt. Eine konstruktive Maßnahme beider Koreas wäre willkommen.Mit der Äußerung ging der Vorsitzende der Weltorganisation auf die Forderung des US-Senders Radio Free Asia nach einem Kommentar hinsichtlich der nordkoreanischen Kritik an der Flugblattaktion ein.Jüngst übte die Schwester des Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, scharfe Kritik an der Verbreitung von Flugblättern gegen das nordkoreanische Regime durch eine Organisation nordkoreanischer Flüchtlinge in Südkorea. Kim drohte mit der "Vernichtung" der innerkoreanischen Militärvereinbarung.