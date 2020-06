Vietnam erlaubt ausnahmsweise 220 Koreanern Einreise

Photo : YONHAP News

Vietnam hat ausnahmsweise 220 Koreanern die Einreise erlaubt.Die südkoreanische Botschaft in Hanoi teilte mit, die koreanischen Schüler, ihre Eltern sowie Lehrkräfte von koreanischen internationalen Schulen in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt hätten von der vietnamesischen Regierung die Genehmigung für die Einreise erhalten. Sie würden am Sonntag mit einer Chartermaschine von Asiana Airlines nach Hanoi fliegen und nach einer zweiwöchigen Quarantäne in ihre Wohnung ziehen, hieß es.Wegen der Bekämpfung von Covid-19 verbietet das südostasiatische Land derzeit die Einreise von Ausländern. Die Regierung in Hanoi hatte von März bis Ende Mai ebenfalls etwa 2.400 südkoreanischen Mitarbeitern von den Großunternehmen, darunter Samsung und LG sowie mittelständischen Unternehmen, ausnahmsweise die Einreise erlaubt.