Covid-19-Pandemie: 39 Neuinfektionen in Südkorea

In Südkorea sind am Donnerstag 39 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden.Den fünften Tag in Folge liegt die tägliche Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen zwischen 30 und 40. Die meisten Fälle konzentrieren sich weiterhin auf Seoul und dessen Umgebung. Die Gesundheitsbehörden befürchten eine mögliche Ausbreitung bei älteren Menschen oder Einrichtungen für Senioren.Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionsfälle stieg laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention auf 11.668. Die Zahl der Toten beträgt seit zwei Tagen 273.