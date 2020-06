Politik Südkorea exportiert mehr E-Autos und Schiffe in EFTA-Staaten

Die südkoreanischen Exporte von Elektroautos und Schiffen in die Länder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) sind dank der Liberalisierung des bilateralen Handels deutlich gestiegen.



Das Freihandelsabkommen zwischen beiden Seiten habe eine wichtige Rolle beim Ausbau des bilateralen Handels gespielt, teilte das südkoreanische Handelsministerium am Freitag mit. Insbesondere die Exporte von E-Autos, Schiffen und medizinischen Produkten aus Südkorea hätten von der Reduzierung der Einfuhrzölle profitiert.



Allerdings sei das gesamte Handelsvolumen im vergangenen Jahr auf 6,84 Milliarden Dollar zurückgegangen. Im Jahr 2015 belief sich der Handel noch auf mehr als 10 Milliarden Dollar.



Südkorea hatte das Abkommen mit EFTA, die die Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein umfasst, im Juli 2005 unterzeichnet. Ein Jahr später war es in Kraft getreten.



Die südkoreanischen Exporte von E-Autos stiegen 2019 auf wertmäßig 324 Millionen Dollar, nach bloß einer Million Dollar 2013. Für die Ausfuhr von Schiffen und Arzneien gab das Ministerium keine Zahlen bekannt.