Südkoreas Nationalversammlung beginnt Sitzungsperiode

Photo : KBS News

Trotz eines Boykotts der größten Oppositionspartei hat am Freitag in Südkorea die neue Legislaturperiode der Nationalversammlung begonnen.Die konservative Vereinigte Zukunftspartei (UFP) protestiert mit ihrem Fernbleiben gegen die Pläne der regierenden Demokratischen Partei (DP), auch ohne eine parteiübergreifende Vereinbarung über organisatorische Fragen einseitig die Parlamentsgeschäfte wiederaufnehmen zu wollen.Die Parteien sind sich über die Besetzung des Vorsitzes in den 18 ständigen Parlamentsausschüssen uneinig.Der UFP-Fraktionsführer Joo Ho-young sagte, eine Parlalmentssitzung ohne ein gemeinsames Abkommen sei "gesetzwidrig". Er warf der DP vor, aufgrund ihrer Mehrheit von 177 Abgeordneten in der 300 Sitze umfassenden Nationalversammlung, nach Belieben vorgehen zu wollen.Die DP wählte unterdessen zusammen mit kleineren Oppositionsparteien den Abgeordneten Park Byeong-seug zum Parlamentspräsidenten für die erste Hälfte der 21. Nationalversammlung.