Asiana bringt über 200 südkoreanische Schüler nach Vietnam

Photo : YONHAP News

Die Fluggesellschaft Asiana Airlines hat am Sonntag 218 südkoreanische Schüler nach Vietnam gebracht.Flug OZ733 sei am Sonntag um 9.20 Uhr in Incheon nach Hanoi gestartet, teilte das Unternehmen mit.Die Schülerinnen und Schüler besuchen internationale Schulen in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt. Ihnen hatte die vietnamesische Regierung eine Sondererlaubnis zur Einreise erteilt.Es ist das erste Mal seit März, dass Vietnam Ausländern die Einreise erlaubt. Damals war zur Verhinderung der Ausbreitung der Corona-Pandemie im Land ein Einreisestopp für Ausländer beschlossen worden.Laut Asiana habe es sich um einen einmaligen Transport gehandelt, doch hoffe das Unternehmen, dass der Flugverkehr zwischen beiden Ländern so bald wie möglich normalisiert werde.