Letzte Schülergruppe erhält wieder Präsenzunterricht

Photo : YONHAP News

Heute ist die letzte Schülergruppe im Rahmen der mehrstufigen Schulöffnung wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt.Am heutigen Montag ging für weitere 1,35 Millionen Schülerinnen und Schüler der Unterricht im Klassenraum wieder los. Präsenzunterricht begann für den jüngsten Jahrgang der Mittelschulen sowie die Fünft- und Sechstklässler der Grundschulen.Ursprünglich sollte das Schuljahr Anfang März beginnen. Doch wurde der Schulstart wegen der Corona-Krise mehrmals verschoben. Am 20. Mai kehrte dann zunächst der Abschlussjahrgang der Oberschulen wieder in die Schulen zurück. Zwischenzeitlich wurde ein Online-Unterricht eingeführt, der noch immer parallel zu den Schulbesuchen stattfindet.Um das Ansteckungsrisiko in den Schulen zu verringern, kommen nicht alle Schüler am selben Tag in die Schule. Sie lernen im Wechsel in der Klasse und zu Hause.Das Bildungsministerium hatte zuletzt die Auflagen hinsichtlich der Klassenstärke noch einmal verschärft. Demnach soll an Grund- und Mittelschulen maximal ein Drittel der Schüler gleichzeitig am Unterricht teilnehmen. Für die Oberschulen gilt eine Obergrenze von zwei Dritteln.Mit Stand Freitag der Vorwoche fand an landesweit 514 Schulen wegen der Sorge vor Corona-Infektionen kein Präsenzunterricht statt.