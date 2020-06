Nordkoreas Machthaber leitet Politbüro-Sitzung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll laut Berichten eine Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei geleitet haben.Dabei seien Maßnahmen zur Entwicklung der chemischen Industrie erörtert worden, berichteten die amtliche Nachrichtenagentur KCNA und andere Staatsmedien heute. Die Sitzung habe demnach am Sonntag stattgefunden.Dabei seien wichtige Angelegenheiten für eine unabhängige Wirtschaft und den Lebensstandard der Bevölkerung eingehend diskutiert worden.Insbesondere sei über Wege zur Entwicklung der chemischen Industrie und Anhebung des Lebensstandards in der Hauptstadt Pjöngjang gesprochen worden. Auch organisatorische Fragen seien besprochen worden.Innerkoreanische Fragen, wie die jüngste Flugblattaktion südkoreanischer Aktivisten gegen Pjöngjang, wurden in dem KCNA-Bericht nicht genannt.