Präsident Moon äußert Dank für Einsatz verstorbener Patrioten für den Staat

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Gedenktags für die Gefallenen hat Präsident Moon Jae-in denjenigen Personen gedankt, die sich für den Staat geopfert hatten.Die offizielle Gedenkzeremonie zum 65. Gefallenentag fand am Samstag auf dem Nationalfriedhof in Daejeon statt. Anwesend waren etwa 300 Personen, darunter Personen, die sich um die Unabhängigkeit des Landes und die Demokratisierung verdient gemacht hatten.Präsident Moon sagte in seiner Rede, dass Frieden ein Recht sei, das die Bürger selbstverständlich genießen sollten. Die Regierung werde für eine stärkere Landesverteidigung und eine stabilere Sicherheit alle Kräfte aufbieten, damit der Frieden geschützt und geschaffen werde.Moon nannte eine Reihe patriotischer Helden namentlich, die sich für den Staat geopfert hatten, und sprach ihnen seinen Dank aus. Er erwähnte auch die Beamten, die im Zuge des Kampfes gegen Covid-19 gestorben waren.Die Vaterlandsliebe der Koreaner werde durch das gegenseitige Verständnis und den Respekt weiter verstärkt, sagte Moon weiter.