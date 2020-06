Seoul bekräftigt Willen für Einhaltung von Vereinbarungen angesichts Nordkoreas Kritik

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angesichts Nordkoreas zunehmender Kritik wegen einer Flugblattaktion den Willen bekräftigt, die innerkoreanischen Vereinbarungen einzuhalten.Nach einer gegen Pjöngjang gerichteten Flugblattaktion durch nordkoreanische Flüchtlinge in Südkorea setzte Nordkorea seine Kritik fort.Nach der Veröffentlichung einer Stellungnahme von Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester des Machthabers, drohte Nordkorea mit einem Abbruch der innerkoreanischen Beziehungen.Die Abteilung für die Einheitsfront teilte in einer Stellungnahme eines Sprechers am Freitag mit, dass Kim Yo-jong, die für die Angelegenheiten im Zusammenhang mit Südkorea zuständig sei, angeordnet habe, die Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen zu prüfen, mit deren Umsetzung sie zuvor gedroht hatte. In diesem Zusammenhang wurde die Abschaffung des innerkoreanischen Verbindungsbüros in der Industriezone Kaesong erwähnt.Das südkoreanische Vereininigungsministerium teilte daraufhin am Sonntag mit, die grundlegende Position der Regierung sei es, die Vereinbarungen zwischen den Staatschefs Süd- und Nordkoreas einzuhalten und in die Tat umzusetzen.Unterdessen leiteten die Außenministerien Südkoreas und der USA Diskussionen ein, vermutlich wegen Kims verändertem Status.Inmitten dieser Situation wurde eine von einer religiösen Organisation am Sonntag geplante Lieferung von Reis an Nordkorea abgesagt. Zudem kündigte eine Gruppe nordkoreanischer Flüchtlinge an, am Montag Flugblätter nach Nordkorea zu schicken.