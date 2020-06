Volleyball-Star Kim Yeon-koung kehrt in koreanische Liga zurück

Photo : YONHAP News

Volleyball-Star Kim Yeon-koung kehrt nach elf Jahren in die koreanische Liga zurück.Heungkuk Life teilte am Samstag mit, einen Einjahresvertrag mit Kim unterzeichnet zu haben.Die Nationalspielerin habe aus Rücksicht auf die Mitspielerinnen Abstriche beim Gehalt gemacht. Sie bekomme ein Jahresgehalt in Höhe von 350 Millionen Won (290.000 Dollar). Wie verlautete, habe Kim bei ihrem Ex-Klub Eczacibasi Istanbul rund zwei Milliarden Won (1,66 Millionen Dollar) im Jahr verdient.Die Nationalspielerin begründete ihre Rückkehr in die Heimat mit der Ungewissheit, wann wegen der Covid-19-Krise in ausländischen Ligen wieder gespielt werde und den Vorbereitungen für die Olympischen Spiele. Sie freue sich auf das Wiedersehen mit den südkoreanischen Fans, sagte Kim weiter.