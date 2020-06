Kampagne für Gedenken an 120.000 Vermisste des Koreakriegs

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist eine Kampagne zur Erinnerung an etwa 120.000 vermisste südkoreanische Soldaten des Koreakriegs gestartet worden.Das Gedenkkomitee für das 70. Jubiläum des Koreakriegs teilte am Montag mit, eine Kampagne für die Erinnerung an 122.609 gefallene südkoreanische Soldaten durchzuführen, deren sterbliche Überreste bis dieses Jahr nicht gefunden werden konnten.Auslöser war, dass ein Forschungsinstitut der Kwangwoon Universität anlässlich des 70. Jahrestags des Koreakriegs Abzeichen herzustellen und zu verteilen begonnen hatte. Das Komitee will die Aktion in Kooperation mit privaten Unternehmen zu einer offiziellen Kampagne entwickeln.Hergestellt wurden Abzeichen, bei denen eine mit der Nationalflagge Taegeukki bedeckte Urnenbox eines Kriegsgefallenen zu sehen ist. Diese wurden mit einer fortlaufenden Nummer bis 122.609 versehen.Die Abzeichen werden von der Nonghyup Bank und der Vertriebsfirma GS Retail kostenlos verteilt.