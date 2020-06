BTS spenden eine Million Dollar für Kampagne Black Lives Matter

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS und ihre Agentur Big Hit Entertainment haben eine Million Dollar für die Kampagne Black Lives Matter gespendet.Das Unternehmen bestätigte am Sonntag einen Medienbericht über die Spende. Es sei wahr, dass im Namen von BTS und Big Hit Entertainment „Black Lives Matter“ eine Million Dollar gespendet worden sei.Die US-Zeitschrift „Variety“ hatte am Samstag (Ortszeit) über die Spende von BTS und ihrer Agentur für die Bewegung für die Menschenrechte der Schwarzen berichtet.BTS hatten am 4. Juni auf ihrer Twitter-Seite Unterstützung für die Kampagne gegen Rassismus bekundet, die anlässlich des durch Polizeigewalt verursachten Todes des Afroamerikaners George Floyd in den USA entstanden war.