Internationales UN beschließen Nothilfe in Millionenhöhe für Nordkorea

Die Vereinten Nationen haben Nothilfen in Höhe von fünf Millionen Dollar für gefährdete Gruppen in Nordkorea, darunter Neugeborene und Schwangere, beschlossen.



Laut dem US-amerikanischen Radio Free Asia genehmigte der Zentrale Nothilfefonds der Vereinten Nationen (CERF) am 4. Juni, knapp fünf Millionen Dollar für 3,59 Millionen Einwohner in Nordkorea auszugeben.



Dazu zählen Ausgaben in Höhe von 1,19 Millionen Dollar durch das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will knapp 500.000 Dollar für Projekte in Nordkorea einsetzen, das Welternährungsprogramm (WFP) 1,9 Millionen Dollar. Der UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) planen, jeweils 700.000 Dollar für Nordkoreaner einzusetzen.



Getrennt davon erteilte das Komitee für Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrates UNICEF eine Sanktionsausnahme für die Lieferung von Hilfsgütern im Wert von 4,41 Millionen Dollar an Nordkorea. Laut einem auf der Webseite des Komitees veröffentlichten Schreiben wird UNICEF humanitäre Hilfsprojekte auf den Gebieten Gesundheit und Ernährung, Trinkwasserversorgung sowie Hygiene in Nordkorea durchführen.