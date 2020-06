Microsoft-CEO begrüßt Südkoreas digitalen New Deal

Photo : YONHAP News

Microsoft-Chef Satya Nadella hat Südkoreas Plan für einen New Deal im digitalen Bereich begrüßt.Er habe in einem Schreiben an Präsident Moon Jae-in den New Deal als neue Gelegenheit bewertet, teilte Moons Sprecher Kang Min-seok am Sonntag mit.Der Microsoft-CEO schrieb, dass Präsident Moon und die südkoreanische Regierung im Kampf gegen Covid-19 Führungsstärke gezeigt hätten. Er gratuliere dazu, inmitten der Angst vor einer Virusausbreitung die Parlamentswahl reibungslos abgehalten zu haben.Nadella schrieb auch, Südkorea habe schnell gehandelt, um das Virus zu stoppen. Er danke für die Solidarität und Kooperation, die der Präsident und die Regierung in einer schwierigen Zeit gezeigt hätten.In Bezug auf den digitalen New Deal wurde von einer Gelegenheit gesprochen, die Corona-Krise zum Impuls für das Wachstum digital gestützter kontaktfreier Industrien zu entwickeln. In verschiedenen Bereichen wie medizinische Behandlung und Fernunterricht würden Veränderungen erfolgen, und es werde eine Gelegenheit für die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start-ups geschaffen.