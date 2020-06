38 Corona-Infektionen in Südkorea nachgewiesen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind 38 Corona-Infektionen nachgewiesen worden.Erstmals seit drei Tagen wurden am Montag für den zurückliegenden 24-Stunden-Zeitraum weniger als 40 neue Fälle gemeldet.Wie die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) mitteilten, betrage die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen damit 11.814.Am Wochenende waren täglich über 50 Corona-Infizierte gemeldet worden, zuletzt 57 am Sonntag. Viele der Erkrankungsfälle hängen mit lokalen Ausbrüchen in der Hauptstadtregion zusammen.Bei den jüngst bekannt gewordenen Ansteckungen handelte es sich in 33 Fällen um lokale Übertragungen in der Hauptstadtregion. 22 Fälle wurden in Seoul erfasst, sieben in der Provinz Gyeonggi sowie vier in Incheon.Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit der Seuche beträgt unverändert 273.