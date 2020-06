Seoul: Nordkorea nimmt Südkoreas Anruf im Verbindungsbüro nicht entgegen

Photo : YONHAP News

Nordkoreaner haben laut der südkoreanischen Regierung am Montag den täglichen Anruf der Südkoreaner zum Arbeitsbeginn im innerkoreanischen Verbindungsbüro nicht entgegengenommen.Das teilte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Yeo Sang-ki, heute vor der Presse mit. Man habe wie geplant ein Telefonat mit der nordkoreanischen Seite versucht, diese habe jedoch nicht geantwortet.Es ist das erste Mal seit der Eröffnung des Verbindungsbüros in der Industriezone Kaesong im September 2018, dass die nordkoreanische Seite Südkoreas Anruf nicht entgegengenommen hat.Beide Seiten hatten an den Werktagen jeweils um 9 und 17 Uhr Telefonate geführt.Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hatte am 4. Juni in einer Stellungnahme eine gegen Pjöngjang gerichtete jüngste Flugblattaktion durch nordkoreanische Flüchtlinge in Südkorea kritisiert und die Möglichkeit angedeutet, das Verbindungsbüro zu schließen.