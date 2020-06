Südkoreas Streitkräfte telefonieren mittels militärischer Kommunikationsleitung mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Trotz der Drohung Nordkoreas mit einem Abbruch der Beziehungen wird die innerkoreanische militärische Kommunikationsleitung in der Westmeerzone wie gewöhnlich genutzt.Ein Vertreter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums teilte am Montag mit, dass beide Seiten gegen 9 Uhr mittels der Kommunikationsleitung ein normales Telefonat geführt hätten.Militärs Süd- und Nordkoreas telefonieren über die militärischen Kommunikationsleitungen täglich um 9 und 16 Uhr.Nordkorea hatte letzte Woche in einer Stellungnahme eines Sprechers der Abteilung für die Einheitsfront der Arbeiterpartei die Reaktion der südkoreanischen Regierung auf die gegen Pjöngjang gerichtete Flugblattaktion kritisiert. Der Norden hatte dabei mit Gegenmaßnahmen wie der Schließung des innerkoreanischen Verbindungsbüros gedroht.