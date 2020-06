Nordkorea will heute Mittag alle Kommunikationsleitungen zu Südkorea kappen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat angekündigt, alle Kommunikationskanäle zu Südkorea zu kappen.Es hieß auch, dass Südkorea zum Feind bestimmt werde.Die Ankündigung erfolgte, nachdem Nordkorea heftig gegen die Flugblattaktion nordkoreanischer Flüchtlinge in Südkorea protestiert hatte.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA teilte am Dienstag mit, dass Pjöngjang am Mittag die Kommunikationsleitung zwischen Behörden Nord- und Südkoreas, die über das gemeinsame Verbindungsbüro unterhalten werde, zusammen mit anderen Kommunikationsleitungen vollständig kappen und schließen werde. Genannt wurden die Kommunikationsleitungen zwischen den Streitkräften in der Ost- und Westmeerzone, eine innerkoreanische Test-Kommunikationsleitung sowie eine Hotline zwischen dem Zentralkomitee der nordkoreanischen Arbeiterpartei und dem südkoreanischen Präsidialamt.In dem Bericht hieß es weiter, dass Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, und Kim Yong-chol, Vizevorsitzender des Zentralkomitees, am Montag den entsprechenden Befehl erteilt hätten.Kim Yo-jong hatte am 4. Juni in einer Stellungnahme die gegen Pjöngjang gerichtete Flugblattaktion kritisiert. Sollte die südkoreanische Regierung keine entsprechenden Maßnahmen ergreifen, müsse der Süden mit der Schließung des Verbindungsbüros, dem Abriss des Industriekomplexes Kaseong und der Aufkündigung der innerkoreanischen Militärvereinbarung rechnen, hatte sie gewarnt.