Präsident Moon reagiert auf Kontroverse um Organisation für Interessen von Trostfrauen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat inmitten der Kontroverse um die Bewegung für die früheren Sexsklavinnen der japanischen Armee davor gewarnt, den Sinn der Kampagne selbst zu leugnen.Die Bewegung sei noch im Gange, sagte Moon beim regelmäßigen Treffen mit seinen Chefsekretären und Beratern am Montag. Damit äußerte sich der Staatschef erstmals zu der Angelegenheit, nachdem Korruptionsvorwürfe gegen den Koreanischen Rat für Gerechtigkeit und Erinnerung an die Sexsklaverei durch das japanische Militär, eine führende Organisation für die Interessen der Trostfrauen, einen Streit ausgelöst hatten.Die 30-jährige Geschichte der Bewegung der Opfer der Sexsklaverei sei ein Schritt für die Wahrung der Menschenwürde und in Richtung der Menschenrechte der Frauen und des Friedens gewesen. Es sei nicht richtig, zu versuchen, die Kampagne selbst zu leugnen und ihren Sinn zu beschädigen. Das würde auch die Würde und Ehre der Opfer zerstören, sagte Moon.Die Wunden der Opfer seien nicht vollständig geheilt worden, es sei nicht zu einer wahren Entschuldigung und Versöhnung gekommen. Die historische Wahrheit müsse uneingeschränkt aufgedeckt und niedergeschrieben werden, betonte er.Die Regierung wolle anlässlich der Kontroverse ein integriertes Spendensystem einrichten und die Transparenz bei Aktivitäten zur Spendensammlung grundlegend verstärken. Man wolle auch die Subventionen der Regierung und Gebietskörperschaften transparent verwalten, versprach Moon.