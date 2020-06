Photo : YONHAP News

In Südkorea haben die Einwohner an der Ostküste die erste tropische Nacht in diesem Jahr erlebt.In der Ostküstenregion der Provinz Gangwon einschließlich Gangneung und Yangyang lag die Temperatur in der Nacht auf Dienstag bei über 25 Grad.Auch am Dienstag soll es sommerlich warm sein. Die Tageshöchsttemperaturen sollen ähnlich hoch wie am Montag oder höher sein. In Gyeongsan in der Provinz Nord-Gyeongsang werden 36 Grad erwartet, in Daegu 35 Grad. Das Quecksilber soll in Chuncheon, Daejeon und Gwangju auf 34 Grad klettern und auf 33 Grad in Seoul.Für Gyeongsan, Daegu und weitere Orte in Nord-Gyeongsang, einige Orte im Binnenland der zentralen Regionen wie Seoul und in der Honam-Region im Südwesten des Landes, gilt eine Hitzewarnung oder ein entsprechender Hinweis.Laut dem Wetteramt wird es am Mittwoch etwas kühler als am Dienstag sein. Dennoch soll es in den meisten Gebieten erneut über 30 Grad heiß werden.