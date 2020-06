Wirtschaft Ausgezahlte Summe des Arbeitslosengeldes auf Rekordhoch

Infolge der Beschäftigungskrise aufgrund der Covid-19-Pandemie ist im letzten Monat so viel Arbeitslosengeld wie nie zuvor ausgezahlt worden.



Im Mai wurden eine Billion und 16,2 Milliarden Won (847 Millionen Dollar) aus der Erwerbstätigenversicherung an Arbeitslose gezahlt, die eine Stelle suchen. Das sind 257,5 Milliarden Won (215 Millionen Dollar) mehr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.



111.000 Versicherte beantragten im vergangenen Monat diese Leistung, damit 27.000 mehr als im Vorjahresmonat. Zu ihnen zählen 22.000 Personen im verarbeitenden Gewerbe und 14.000 im Groß- und Einzelhandel. In der Baubranche wurden 13.000 Antragsteller registriert, 12.000 im Dienstleistungssektor, einschließlich der Reisebranche.



Nach einzelnen Branchen gesehen, war die herstellende Industrie offenbar fortlaufend von der Corona-Krise betroffen.