Weltbank will Südkorea medizinische Notfallversorgung ihrer Mitarbeiter überlassen

Photo : YONHAP News

Die Weltbank hat Südkorea zu einem Staat bestimmt, der ihre Mitarbeiter in der ostasiatisch-pazifischen Region in medizinischen Notfällen versorgen wird.Die globale Organisation habe jüngst ein entsprechendes Schreiben geschickt, teilte das südkoreanische Finanzministerium am Dienstag mit.Die Weltbank setzte unter umfassender Berücksichtigung der sozialen Infrastruktur wie das Niveau der medizinischen Dienstleistungen Südkorea auf die betreffende Liste der Länder, auf der bereits Thailand und Singapur stehen.Mit der Bestimmung können Weltbank-Mitarbeiter, die in 29 Ländern der ostasiatisch-pazifischen Region einschließlich der Philippinen, Kambodschas und der Mongolei beschäftigt sind, deren Angehörige oder Geschäftsreisende in Südkorea medizinisch behandelt werden, sollte sich ein medizinischer Notfall ereignen. Die Kosten hierfür übernimmt die Angestelltenversicherung der Weltbank.Die Weltbank beschäftigt weltweit 30.000 bis 40.000 Mitarbeiter.In dem Schreiben hieß es weiter, dass die Weltbank von den Maßnahmen der südkoreanischen Regierung und Bürger gegen Covid-19 sehr beeindruckt sei. Andere Mitgliedsländer könnten viele Lehren aus Südkoreas Erfahrungen ziehen. Die Weltbank wolle einen Gesundheitsexperten in Südkorea einsetzen, um eine Fallstudie über die Reaktion auf Covid-19 zu erstellen.