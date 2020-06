Nationales Seoul will 5.000 jungen Menschen Mietzuschüsse zahlen

Die Stadt Seoul will 5.000 jungen Menschen Mietzuschüsse zahlen.



Die Stadtverwaltung teilte mit, im Rahmen des Projekts wegen hoher Wohnkosten in Seoul jedem betroffenen Ein-Personen-Haushalt aus jungen Menschen 200.000 Won im Monat bis zu zehn Monate auszuzahlen.



Anspruchsberechtigt sind in Seoul registrierte Einwohner im Alter von 19 bis 39 Jahren, die weniger als 120 Prozent des mittleren Einkommens gemäß den Krankenversicherungsprämien verdienen.



Dieses Jahr werden 5.000 Personen von der Bezuschussung profitieren. 1.000 von ihnen werden unter den Menschen ausgewählt, die infolge der Corona-Krise arbeitslos wurden oder deren Einkünfte mindestens um 25 Prozent schrumpften.



Wer von der Corona-Krise betroffen ist, soll Unterlagen einreichen, die seine Arbeitslosigkeit oder den Einkommensrückgang im Zuge der Pandemie beweisen können.



Die Auswahl wird abhängig von der Höhe der Kaution und dem Preis des Fahrzeugs im Besitz der Antragsteller erfolgen.



Die Stadtverwaltung will die Zahl der Nutznießer nächstes und übernächstes Jahr jeweils auf 20.000 erhöhen.