38 neue Covid-19-Infektionsfälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Montag 38 neue Covid-19-Infektionsfälle bestätigt worden, damit so viele wie am Vortag.Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionsfälle im Land stieg auf 11.852 an.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention handelt es sich bei 35 neuen Fällen um lokale Infektionen und bei weiteren drei um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.Die meisten Fälle konzentrieren sich auf Seoul und dessen Umgebung. In der Hauptstadt wurden 19 Fälle bekannt, während die Provinz Gyeonggi 13 Infektionen meldete und Incheon drei.In der Provinz Süd-Chungcheong wurden zwei Fälle gemeldet, ein weiterer Fall in Süd-Gyeongsang.Die Zahl der Corona-Toten kletterte um einen auf 274. Die Sterberate beträgt 2,31 Prozent.