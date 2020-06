Nordkorea kündigt Kappen von Kommunikationskanälen zu Südkorea an

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat angekündigt, heute Mittag alle Kommunikationskanäle zu Südkorea vollständig zu kappen.Über den Beschluss berichteten Nordkoreas Staatsmedien wie die Nachrichtenagentur KCNA und die Zeitung „Rodong Sinmun“.Nicht nur eine im April 2018 eingerichtete Hotline zwischen den Staatschefs, die militärischen Kommunikationsleitungen in der Ost- und Westmeerzone sowie der Verbindungskanal über das gemeinsame Verbindungsbüro, sondern auch eine Test-Kommunikationsleitung würden vollständig gekappt und geschlossen.Nach der Ankündigung nahm Nordkorea Anrufe Südkoreas nicht mehr entgegen, die über das Verbindungsbüro und die militärischen Kommunikationsleitungen versucht wurden.Laut KCNA hatten Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, und Kim Yong-chol, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, bei einer Sitzung am Montag betont, dass die Angelegenheiten mit Südkorea in solche gegenüber einem Feind umgewandelt werden müssten. Sie hatten als erste Maßnahme befohlen, die Kommunikationsleitungen zu Südkorea zu kappen.Nordkorea hatte letzte Woche in einer Stellungnahme von Kim Yo-jong die gegen Pjöngjang gerichtete Flugblattaktion nordkoreanischer Flüchtlinge in Südkorea und das Vorgehen der südkoreanischen Regierung kritisiert. Der Norden hatte mit einem eventuellen Abbruch der innerkoreanischen Beziehungen gedroht.Das südkoreanische Vereinigungsministerium unterstrich angesichts Nordkoreas Ankündigung, dass die innerkoreanischen Kommunikationsleitungen ein grundlegendes Mittel für die Kommunikation seien und gemäß den Vereinbarungen aufrechterhalten werden sollten.Die Regierung teilte mit, dass sie am Montagnachmittag erneut Telefonate mit Nordkorea versuchen und abhängig vom Ausgang angemessene Maßnahmen ergreifen wolle.