Weltbank: Weltwirtschaft wird dieses Jahr wegen Covid-19 um 5,2 Prozent schrumpfen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der Weltbank wird die Weltwirtschaft dieses Jahr um 5,2 Prozent schrumpfen.Das schrieb die Weltbank in ihrem aktualisierten Ausblick "Global Economic Prospects". Die gegenwärtige Krise bedeute die schwerste Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.Noch im Januar, vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, war die Bank von 2,5 Prozent Wachstum ausgegangen. Ihre Prognose fällt zudem deutlich schwächer aus als die des Internationalen Währungsfonds, der im April ein Minuswachstum von drei Prozent vorausgesagt hatte.Die Weltbank erwartet, dass in den Industrienationen die Wirtschaftsleistung um durchschnittlich sieben Prozent schrumpfen werde und in den aufstrebenden Ländern um 2,5 Prozent.