Seoul will smarte Bushaltestellen einrichten

Photo : YONHAP News

Bushaltestellen in Seoul werden in Zukunftsräume verwandelt, die mit einem kostenlosen mobilen Internetzugang, Ladegeräten für Handys und auch Luftreiniger versehen sind.Die Stadtverwaltung teilte am Dienstag mit, die Bushaltestellen in der Stadt in sogenannte Smart Shelter umzugestalten, auf die verschiedene IT-Technologien konzentriert seien. Damit solle den Bürgern ein größerer Komfort bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ermöglicht werden.Ein Smart Shelter, eine Bushaltestelle der Zukunft, wird über drahtlose Ladegeräte für mobile Telefone, beheizbare Bänke und einen kostenfreien Wifi-Dienst verfügen. Auch werden ein Luftreiniger, ein Luftqualitätsmesser, Luftschleier für die Verhinderung des Lufteinzugs von außen und ein Informationssystem über Feinstaubwerte eingerichtet, damit für saubere Luft in dem Raum gesorgt wird.Für eine sofortige Reaktion in Notfällen werden eine Überwachungskamera, eine Notglocke und ein automatisierter externer Defibrillator bereitgestellt.Die Stadtverwaltung will solche smarten Bushaltestellen im Oktober an zehn Stellen von Busfahrtstreifen probeweise einrichten und ab dem kommenden Jahr auf die gesamte Stadt ausweiten.