Photo : YONHAP News

Kulturminister Park Yang-woo hat die Kultur des "Ppalli Ppalli" oder "Schnell, schnell" als einen Grund für die erfolgreiche Bekämpfung von Covid-19 in Südkorea genannt.Das antwortete Park am Dienstag der französischen Tageszeitung "Le Figaro" auf die Frage, ob das Coronavirus Südkoreas Softpower gestärkt habe.Er erwarte, dass der Umgang mit der Seuche die Glaubwürdigkeit und den Status Südkoreas in der Welt verbessern werde. Auch die Ausfuhren von Kulturprodukten würden davon profitieren.In seiner Antwort auf die Frage, welche kulturellen Aspekte Koreas während der Pandemie besonders sichtbar geworden seien, hob der Minister neben der "Ppalli Ppalli"-Kultur auch das Gemeinschaftsgefühl hervor.Er erläuterte, dass "Ppalli Ppalli" nach dem Koreakrieg aus dem Wunsch heraus entstanden sei, schnell zu den westlichen Industriegesellschaften aufzuschließen. Doch ermögliche dies auch die schnelle Einführung neuer Methoden. Dies habe sich auch anhand der Drive-Thru-Teststationen gezeigt, die Südkorea weltweit als erster eingeführt habe.