Vor gabunischer Küste gekidnappter Seemann wieder frei

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Seemann, der vor über einem Monat vor der gabunischen Küste entführt worden war, ist freigekommen.Das südkoreanische Außenministerium teilte am Dienstag mit, dass der Mann in seinen Fünfzigern am Montagabend im Süden Nigerias freigelassen worden sei. Er sei bei guter Gesundheit und befinde sich an einem von der Botschaft in Nigeria vermittelten sicheren Ort.Auf Wunsch des Entführten solle dieser so schnell wie möglich in die Heimat zurückgebracht werden.Die Familie sei über die aktuellen Entwicklungen stets auf dem Laufenden gehalten worden. Auch habe nach der Freilassung ein Telefongespräch zwischen ihm und seiner Familie vermittelt werden können.Zwei unter senegalesischer Flagge fahrende Fischfangschiffe mit dem Südkoreaner und fünf weiteren Besatzungsmitgliedern an Bord waren am 3. Mai von Piraten angegriffen worden. Auch die anderen Crew-Mitglieder, drei Indonesier und zwei Senegalesen, wurden freigelassen.