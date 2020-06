Internationales China fordert von Koreas Problemlösung durch Dialog

China hat beide Koreas aufgefordert, Fragen betreffend die koreanische Halbinsel durch Dialog zu lösen.



Die Forderung wurde unterbreitet, nachdem Nordkorea am Dienstag alle Kommunikationsleitungen zu Südkorea mit dem Hinweis auf eine anti-nordkoreanische Flugblattaktion gekappt hatte.



Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying sagte am Dienstag, die innerkoreanischen Beziehungen seien ein wichtiger Faktor, der die Lage auf der koreanischen Halbinsel beeinflusse. Als enger Nachbar hoffe China, dass Süd- und Nordkorea durch Dialog und Verhandlungen ihre Beziehungen verbessern würden.



Chinesische Medien berichteten gestern über Nordkoreas Maßnahme und zeigten großes Interesse. Das Staatsfernsehen CCTV meldete unter Berufung auf die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA, dass Nordkorea alle innerkoreanischen Verbindungskanäle um 0 Uhr am Dienstag gekappt habe.



Die „Global Times“, Tochterzeitung des Organs der Kommunistischen Partei „Renmin Ribao“, schrieb, dass Nordkorea bereits am 4. Juni mit Verweis auf die Flugblattaktion angekündigt habe, die Kommunikationskanäle zu sperren. Die südkoreanische Regierung habe schon mehrmals verboten, die Flugblätter abzuschicken.