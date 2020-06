Forscher: Nordkorea besitzt 35 Atomsprengköpfe – weltweit 13.410

Photo : Getty Images Bank

Laut japanischen Forschern besitzt Nordkorea vermutlich 35 Atomsprengköpfe, damit mehr als nach einer früheren Schätzung.Diese Schätzung habe das Forschungszentrum für die Abschaffung von Nuklearwaffen an der Universität Nagasaki am Dienstag bekannt gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo.Anhand von Dokumenten von Fachinstitutionen und Forschern in der Welt hieß es, dass es weltweit 13.410 Atomsprengköpfe gebe. Russland verfüge mit 6.370 Atomsprengköpfen über das größte Nukleararsenal, gefolgt von den USA mit 5.800 und China mit 320.Frankreich besitze 290 Atomsprengköpfe, Großbritannien 195, Pakistan 160 und Indien 150. Israel soll über 80 bis 90 nukleare Gefechtsköpfe verfügen. Nordkorea habe schätzungsweise sein Nukleararsenal von 20 bis 30 im letzten Jahr auf 35 aufgestockt.Das Forschungszentrum veröffentlicht jedes Jahr die geschätzte Zahl der nuklearen Sprengköpfe in der Welt. Die Gesamtzahl schrumpfte in diesem Jahr um 470 verglichen mit dem Vorjahr.