USA über Nordkoreas Abbruch der Kommunikation mit Südkorea enttäuscht

Photo : YONHAP News

Die USA haben Enttäuschung über Nordkoreas Abbruch der Kommunikation mit Südkorea zum Ausdruck gebracht.Nordkorea hatte am Dienstag alle Kommunikationsverbindungen zu Südkorea gekappt. Davon sind das Verbindungsbüro und heiße Drähte zur Kommunikation in Krisensituationen betroffen.Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, dass die USA Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen stets unterstützt hätten.Die USA würden Nordkorea raten, zur Diplomatie und Zusammenarbeit zurückzukehren. Washington wolle mit dem Verbündeten Südkorea in engem Kontakt bleiben, um Nordkorea in einen Dialog einzubeziehen.Es ist unüblich, dass das amerikanische Außenministerium in offiziellen Stellungnahmen zu Nordkorea das Wort "Enttäuschung" gebraucht.