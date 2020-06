Mediziner ermitteln vier Risikofaktoren für ungünstigen Covid-19-Verlauf

Photo : YONHAP News

Koreanische Mediziner haben vier Risikofaktoren ermittelt, die einen schweren Covid-19-Verlauf begünstigen können.Wer an Diabetes leidet oder bereits bei der Einweisung ins Krankenhaus eine hohe Körpertemperatur, einen niedrigen Sauerstoffsättigungsgrad und einen hohen Grad an Herzverletzungen aufweist, hat ein erhöhtes Risiko für eine schwere Corona-Erkrankung.Die entsprechenden Studienergebnisse veröffentlichte ein Forschungsteam an der Yeungnam Universitätsklinik in Daegu im Wissenschaftsjournal „Journal of Korean Medical Science“. Das Team untersuchte 110 Covid-19-Patienten, die im Zeitraum von Februar bis April in dem Krankenhaus behandelt wurden.Zu den vier Risikofaktoren laut den Analyseergebnissen zählen die Zuckerkrankheit, eine Körpertemperatur von wenigstens 37,8 Grad, ein Sauerstoffsättigungsgrad von weniger als 92 Prozent und ein über 6,3 liegender CK-MB-Wert, ein Biomarker für Herzverletzungen.Bei 48,3 Prozent der Diabetes-Patienten kam es zu schweren Covid-19-Verläufen, während der Anteil bei anderen Patienten lediglich 11,1 Prozent betrug. Alle Infizierten, auf die mindestens drei der vier Faktoren zutrafen, erkrankten besonders schwer.