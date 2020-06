Erwerbstätigenzahl dritten Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist infolge der Covid-19-Krise den dritten Monat in Folge geschrumpft.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Mai 26,93 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 392.000 weniger als ein Jahr zuvor.Die Erwerbstätigenzahl war im März und April jeweils um 195.000 und 476.000 gesunken. Damit schrumpfte die Zahl erstmals wieder den dritten Monat in Folge, nachdem es zuletzt von Oktober 2009 bis Januar 2010 infolge der globalen Finanzkrise stets abwärts gegangen war.Die Beschäftigungsquote bei den über 15-Jährigen sank um 1,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 60,2 Prozent. Die Quote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren fiel um 1,3 Prozentpunkte auf 65,8 Prozent.Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,5 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent. Das entspricht dem höchsten Mai-Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1999.Der größte Rückgang der Beschäftigtenzahl wurde im Groß- und Einzelhandel mit 189.000 Menschen verbucht.