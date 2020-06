Regierung will nächstes Jahr Lotterievolumen um 7,4 Prozent vergrößern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will nächstes Jahr Lotterielose im Wert von 5,69 Billionen Won (4,77 Milliarden Dollar) ausgeben.Das Volumen soll damit um 7,4 Prozent verglichen mit diesem Jahr wachsen.Die Lotteriekommission des Finanzministeriums teilte am Mittwoch mit, einen entsprechenden Plan im Mai beschlossen zu haben.Im Falle von Lotto (Online-Lotterie) wird das Emissionsvolumen um 6,3 Prozent auf 4,65 Billionen Won (3,9 Milliarden Dollar) erhöht. Die Summe wurde unter Berücksichtigung der steigenden Verkaufszahlen von Lottoscheinen festgelegt.Die Kommission erwartet, dass der Gewinn aus dem Lotteriefonds um 8,6 Prozent auf 2,2 Billionen Won (1,85 Milliarden Dollar) wachsen werde.Angesichts dieser Entwicklung hieß es, dass der Anteil des Absatzes der Lotterie am Bruttoinlandsprodukt weiter steige und nächstes Jahr voraussichtlich etwa 0,3 Prozent erreichen werde. Laut einem Kommissionsvertreter beträgt der OECD-Durchschnitt 0,43 Prozent und der Durchschnitt in der asiatischen Region 0,62 Prozent.