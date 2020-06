Südkorea im OECD-Vergleich auf Platz sieben beim Anteil der Selbstständigen

Photo : YONHAP News

Südkorea rangiert im OECD-Vergleich beim Anteil der Selbstständigen auf Platz sieben.25,1 Prozent der Erwerbstätigen waren demnach im Jahr 2018 selbstständig, damit lag Südkorea im Vergleich der 38 Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in der vorderen Gruppe.An der Spitze steht Kolumbien mit einem Anteil der Selbstständigen von 52,1 Prozent, gefolgt von Griechenland mit 33,5 Prozent und Brasilien mit 32,5 Prozent. In Lateinamerika war der Anteil der Freiberufler überdurchschnittlich hoch.Am wenigsten verbreitet war diese Arbeitsform in den USA, dort beträgt der Anteil der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen nur 6,3 Prozent.