Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 50 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea hat wieder die 50er-Marke übertroffen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Dienstag 50 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionsfälle im Land kletterte auf 11.902.Damit wurde erstmals seit drei Tagen wieder die 50er-Schwelle übertroffen, nachdem am Sonntag und Montag weniger als 40 Neuinfektionen bestätigt worden waren.Die meisten Fälle konzentrieren sich weiterhin auf Seoul und dessen Umgebung. In der Hauptstadt wurden zwölf Neuinfizierte erfasst, während Incheon acht neue Fälle und die Provinz Gyeonggi 21 Fälle meldeten. Bei allen Fällen in Seoul und Incheon sowie 20 Fällen in Gyeonggi handelt es sich um lokale Infektionen.Zwei neue Fälle wurden in der Provinz Süd-Gyeongsang bekannt, einer in Gangwon. Im Zuge der Kontrolle am Flughafen wurden sechs Infizierte erfasst.Die Zahl der Corona-Toten stieg um zwei auf 276 an. Die Zahl der genesenen Patienten kletterte um 22 auf 10.611.