Seoul will in allen Zonen des öffentlichen Lebens öffentliches WiFi anbieten

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will in allen Zonen des öffentlichen Lebens einen öffentlichen WiFi-Zugang anbieten.Die Stadtverwaltung teilte heute mit, die Bezirke Seongdong, Dobong, Eunpyeong, Gangseo und Guro zu den ersten Nutznießern des Projekts für den Aufbau eines smarten Seoul-Netzwerks (S-Net) bestimmt zu haben.Zu den Zonen des öffentlichen Lebens zählen die Umgebung der Bahnhöfe, Parks, Plätze, traditionelle Märkte, touristische Einrichtungen, Hauptstraßen, Bushaltestellen und Flüsse.Dort wird ein WiFi-Anschluss eingeführt, der viermal schneller als das vorhandene öffentliche WiFi-Netz und obendrein sicherer ist.Seoul will im zweiten Halbjahr 15 weitere Stadtviertel auswählen, in denen das Projekt durchgeführt wird. Die Stadtverwaltung will bis nächstes Jahr in sämtlichen Zonen des öffentlichen Lebens einen WiFi-Zugang geschaffen haben.