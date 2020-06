Südkorea und USA halten gemeinsame Übung mit Raketenabwehrsystemen ab

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben eine gemeinsame Übung zur Integration der Raketenabwehrsysteme abgehalten.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob die Übung einen Teil eines Plans für die Beteiligung der südkoreanischen Streitkräfte am Aufbau einer Raketenabwehr (MD) durch die USA und Japan darstellt. Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte jedoch mit, dass die Übung auf die Abwehr nordkoreanischer Raketen begrenzt gewesen sei, und wies die Spekulation damit zurück.Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo sagte heute bei einem Treffen mit führenden Kommandeuren, dass Südkorea und die USA die im ersten Halbjahr geplanten Gemeinschaftsübungen für die Gefechtsbereitschaft der Luftstreitkräfte und für die Integration der Raketenabwehrsysteme normal abgehalten hätten.Laut dem Verteidigungsministerium und dem Vereinigten Generalstab in Seoul übten die Streitkräfte beider Länder jüngst, im Falle eines nordkoreanischen Raketenstarts Informationen auszutauschen und ihre Detektions- und Abfangmittel zu integrieren sowie darauf zu reagieren.Südkorea betreibt das Patriot-Raketenabwehrsystem, während die US-Truppen in Korea sowohl das Patriot- als auch das THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)-System betreiben.Wie verlautete, sei überprüft worden, dass die Mittel für das Abfangen von Raketen am Boden, zur See und in der Luft im Besitz der südkoreanischen und amerikanischen Truppen integriert eingesetzt werden.