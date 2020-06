Direkte Telefonverbindung zwischen UN-Kommando und Nordkoreas Armee funktionierte normal

Photo : YONHAP News

Eine direkte Telefonverbindung zwischen dem UN-Kommando und Nordkoreas Armee hat auch normal funktioniert, nachdem Nordkorea am Dienstag alle Kommunikationsleitungen zu Südkorea gekappt hatte.Laut dem UN-Kommando führten beide Seiten am Dienstag über die direkte Telefonleitung am Waffenstillstandsort Panmunjom die alltägliche Überprüfung der Kommunikationswege durch.Die direkte Telefonleitung verbindet ein Büro des UN-Kommandos auf südkoreanischer Seite und das Gebäude Panmungak auf nordkoreanischer Seite.Nordkorea hatte 2013 das Waffenstillstandsabkommen für nichtig erklärt und die Telefonverbindung einseitig gekappt. Die Leitung wurde im Juli 2018 inmitten einer Phase der Entspannung zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA wiederhergestellt.Nordkorea antwortete am Dienstag nicht auf Südkoreas regelmäßige Anrufe über die militärischen Kommunikationsleitungen. Auch ein Anruf über eine Hotline zwischen Kriegsschiffen beider Länder blieb unbeantwortet.