Politik Börse in Seoul kann weiteren Handelstag in Folge zulegen

Die Hauptbörse in Seoul hat am Mittwoch den neunten Handelstag in Folge zugelegt.



Der Kospi gewann 0,31 Prozent auf 2.195 Zähler hinzu.



Es ist die längste Gewinnserie seit September 2019, als der Index 13 Tage in Folge zulegte.



Dennoch würden die Investoren laut Analysten die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed abwarten. Diese solle Aufschluss darüber geben, in welche Richtung die führende Volkswirtschaft der Welt steuern will.



In Südkorea hätten Anleger Gewinnmitnahmen getätigt, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.