Verteidigungsminister fordert schärfere Kontrollen an der Grenze

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat angeordnet, den Zugang zu den Gebieten an der Grenze schärfer zu kontrollieren.Bei einem Treffen mit Kommandeuren am Mittwoch begründete Jeong dies mit den verschärften Spannungen, weil nordkoreanische Flüchtlinge von Südkorea aus Flugblattaktionen vorantreiben.Unbefugten solle der Zutritt zur zivilen Kontrollzone verwehrt werden, damit die Aktivisten an ihren Aktivitäten gehindert würden, fügte der Verteidigungschef hinzu.Der Minister sagte weiter, Nordkorea habe an Routinemanövern und der Aufrüstung zu Verteidigungszwecken Anstoß genommen. Gleichzeitig würde Südkorea die Schuld an der Verschlechterung des innerkoreanischen Verhältnisses zugeschoben, während Nordkorea militärische Spannungen schüre.