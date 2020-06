Internationales Koreaner in Kalifornien offenbar Opfer von Corona-Rassismus geworden

In Kalifornien ist ein Koreaner in seinen Sechzigern offenbar im Zusammenhang mit der Corona-Krise zum Opfer rassistischer Gewalt geworden.



Eine Frau schrieb am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter, dass ihr Großvater in Rialto von einem schwarzen Mann geschlagen worden sei, als er in den Bus habe steigen wollen. Der Täter habe gesagt, man wolle das chinesische Virus nicht.



Auf einem gleichzeitig veröffentlichten Foto war ein Mann zu sehen, dessen Gesicht voller Blutergüsse ist.



Der Tweet verbreitete sich schnell und löste Wut aus. Angesichts des Risikos der Eskalation zu einem Konflikt zwischen Asiaten und Schwarzen löschte die Frau den Tweet jedoch inzwischen.



Die Polizei von Rialto teilte mit, dass der Verdächtige den Koreaner von hinten zu Boden gestoßen habe.