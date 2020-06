Südkoreas Verteidigungsminister macht Nordkorea für Eskalation von Spannungen verantwortlich

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo hat Nordkorea für die angespannten Beziehungen zwischen beiden Koreas verantwortlich gemacht.Die entsprechende Äußerung machte Jeong bei einem Treffen mit Kommandeuren am Mittwoch.Das Treffen fand inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen beiden Koreas wegen anti-nordkoreanischer Flugblattaktionen nordkoreanischer Flüchtlinge in Südkorea statt. Nordkorea hatte eine jüngste Flugblattaktion heftig kritisiert und auf Südkoreas Anrufe über die innerkoreanischen militärischen Kommunikationsleitungen nicht geantwortet.Nordkorea engagiere sich nicht für die innerkoreanische Kooperation und die Umsetzung der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom September 2018. Zugleich kritisiere das Land die Übungen der südkoreanischen Streitkräfte sowie die Stärkung der Wehrkraft und gebe Südkorea die Schuld an den angespannten Beziehungen, sagte Jeong.Der Verteidigungschef wies darauf hin, dass Nordkorea die Spannungen eskalieren lasse, indem es Südkorea als Feind behandeln wolle. Diesbezüglich forderte er eine vollkommene Verteidigungsbereitschaft.Jeong sagte außerdem zum Auftakt der Sitzung, dass Südkorea und die USA eine Gemeinschaftsübung zur Integration der Raketenabwehrsysteme abgehalten hatten. Das Verteidigungsministerium betonte, dass es sich um eine gewöhnliche Übung zur Verteidigung gegen Nordkoreas Raketen handele und dass sie mit einer eventuellen Aufnahme Südkoreas in die US-amerikanische Raketenabwehr MD nichts zu tun habe.