USA machen Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea zur Vorbedingung für Normalisierung der Beziehungen

Photo : YONHAP News

Die USA haben die Verbesserung der Menschenrechtslage zur Vorbedingung für die Normalisierung der Beziehungen gemacht.In dem am Mittwoch veröffentlichten jährlichen Bericht des Außenministeriums zur Situation der Religionsfreiheit wird darauf hingewiesen, dass die nordkoreanische Regierung die Bevölkerung an der freien Religionsausübung hindere und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübe.Bei Treffen mit nordkoreanischen Beamten im Februar und Juni letzten Jahres habe die US-Regierung stets deutlich gemacht, dass eine vollständige Normalisierung des Verhältnisses eine Verbesserung der Menschenrechtslage, einschließlich der Gewährleistung der Religionsfreiheit, voraussetze.Es ist das erste Mal, dass die USA die Menschenrechtssituation in Nordkorea einschließlich der Religionsfreiheit in dem Jahresbericht mit der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen in Zusammenhang brachten.