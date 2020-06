Außenministerin Kang Kyung-wha und britischer Amtskollege sprechen über Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr britischer Amtskollege Dominic Raab haben am Mittwoch über die bilaterale Zusammenarbeit gesprochen.In dem Telefongespräch hätten der Kampf gegen die Covid-19-Pandemie und die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Zeit nach dem Brexit im Zentrum gestanden, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Kang habe sich bei Großbritannien für die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie bedankt. Unter anderem bedankte sie sich dafür, dass das Königreich über Änderungen der Quarantäneregelungen frühzeitig informiert habe.Auch gratulierte sie zur erfolgreichen Austragung der virtuellen Geberkonferenz Global Vaccine Summit in der Vorwoche. Bei der Sitzung war das Ziel, 7,4 Milliarden Dollar für die Impfstoffentwicklung einzusammeln, übertroffen worden.Raab habe die aktuelle Corona-Situation in seinem Land erläutert und Kang für ihre Teilnahme am Impfstoffgipfel gedankt.