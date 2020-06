Experten erwarten schnelle Exporterholung der Biobranche sowie bei Akkus und Halbleitern

Photo : YONHAP News

Wirtschaftsexperten zufolge wird sich das südkoreanische Exportgeschäft in der Bio- und Gesundheitsbranche sowie bei Halbleitern und Sekundärbatterien schnell erholen.Dagegen wird bei Stahl- und Ölprodukten sowie allgemeinen Maschinen erst im zweiten Halbjahr nächsten Jahres eine Erholung erwartet.Das habe eine Umfrage bei den Leitern der Forschungszentren von elf einheimischen Wertpapierunternehmen zu den Exportaussichten von 15 Exportschlagern Südkoreas ergeben, teilte der führende Unternehmerverband FKI am Donnerstag mit.24 Prozent der Befragten, damit der größte Anteil, rechneten für die Bio- und Gesundheitsbranche mit der schnellsten Erholung der Ausfuhren und des Wachstums. Dahinter folgten Sekundärbatterien (Akkus) mit 23,3 Prozent und Halbleiter mit 22 Prozent.10,7 Prozent nannten Computer, während acht Prozent auf die drahtlose Kommunikation hinwiesen.88,9 Prozent sagten, dass in der Bio- und Gesundheitsbranche eine Exporterholung und das Wachstum bereits eingesetzt hätten.60 Prozent erwarteten, dass im Falle von Sekundärbatterien im dritten Quartal dieses Jahres eine Erholungsphase beginnen werde. Bei Halbleitern sprach die Hälfte von einer bereits begonnenen Erholung, während die andere Hälfte mit einer Erholung erst im dritten Quartal rechnete.