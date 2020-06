Medien: Zwischen März und Mai kein nordkoreanischer Flüchtling in die USA eingereist

Photo : YONHAP News

Laut einem Medienbericht ist im Zeitraum von März bis Mai kein einziger Nordkoreaner als Flüchtling in die USA eingereist.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia (RFA) anhand der Statistiken des US-Außenministeriums zur Einreise von Flüchtlingen.Das Ergebnis werde auf die Grenzschließungen und Reisebeschränkungen von Ländern zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung sowie die Anti-Einwanderungspolitik der US-Regierung zurückgeführt, hieß es.Im Januar erhielt ein Teenager aus Nordkorea den Flüchtlingsstatus und reiste in die USA ein. Im Februar konnte ein Mann in seinen Fünfzigern in die USA kommen.Seit 2006 reisten insgesamt 220 geflüchtete Nordkoreaner als Flüchtlinge in die USA ein. Die Zahl solcher Nordkoreaner hatte 2008 mit 38 den höchsten Stand erreicht, seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump sind es jedoch deutlich weniger.