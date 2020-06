Politik Verteidigungsministerium will Zahl von Generälen und Soldaten drastisch reduzieren

Das Verteidigungsministerium will bis 2022 die Zahl der Generäle jährlich um 15 reduzieren.



Die Stärke des stehenden Heers werde bis dahin um 79.000 Mann verringert.



Die Pläne legte das Ministerium am Mittwoch in einer von Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo geleiteten Sitzung zur Verteidigungsreform vor.



Das Ressort wolle die Zahl der Generäle bis 2022 auf 360 reduzieren. Die Truppenstärke der Streitkräfte werde von derzeit 579.000 auf 500.000 verringert. Dieses Jahr würden zwei Divisionen aufgelöst, damit die Anzahl der Soldaten um 24.000 sinke, hieß es.



Der Verteidigungsminister sagte, dass trotz des Truppenabbaus insgesamt 558.000 Personen mit der Landesverteidigung beschäftigt sein würden, sollten mehr Militärbeamte und zivile Kräfte eingestellt werden. Durch die Modernisierung der Waffen und Ausrüstung werde die tatsächliche Kampfkraft verstärkt.